Abbas Güçlü: Meslek liseleri tıpkı fen ve anadolu liseleri gibi devrini çoktan tamamladı

Akademik odaklı liselerin devri çoktan kapandı. Mezunlarından çoğu ya üniversiteye giremiyor ya da üniversiteyi kazanıp bitirseler de en büyük ödülleri işsizlik oluyor! Arada çektikleri eziyet ve paranın ise haddi hesabı yok!..

Evet, meslek lisesi memleket meselesi ama meslek lisesi dediğimizde akla ilk gelen, bugünkü meslek liseleri olmamalı.Tıpkı, fen ve Anadolu liseleri gibi onlar da devrini çoktan tamamladı.Kolejlere harcanan para ve zamanın, bir işe yaramadığını görmek için de müneccim olmaya gerek yok!İmam hatip liseleri dolmuyor, mezunları üniversite kazanamıyor. Açık lise de çocuklarımızı heba etmenin ötesinde bir işe yaramıyor…

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Abbas Güçlü’nün yazısı