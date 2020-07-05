Abbas Güçlü: MEB yeni öğretim yılına hazır mı?

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak. Tabii eğer Bilim Kurulu onay verirse! İlk 3 hafta telafi eğitimi yapılacak. 4 yarıyıllı sisteme devam edilecek. Peki okullar, veliler, öğretmenler, öğrenciler ve en önemlisi de MEB yeni öğretim yılına hazır mı?

Velilerden gelen ilk tepkiler “Çocuğumu göndermem” yönünde.

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Görünen o ki, ikna etme konusunda, MEB’in çok daha aktif bir çalışma içerisine girmesi gerekiyor. Bunun yolu da samimiyetten geçiyor!

MEB, yeni öğretim takvimini açıklamadan önce, keşke okulların eğitime nasıl hazır hale getirildiğini kamuoyuyla paylaşsaydı.

Abbas Güçlü’nün yazısı