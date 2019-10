Abbas Güçlü: MEB ve YÖK’ün görevi meslekleri ve öğrencileri ayrıştırmak değil geliştirmek

Eğitim ve kalite sözcükleri ne zamandır bir arada kullanılamıyor.

MEB ve YÖK, akıllarınca, kendilerine göre önlemler alıyor. Bazı meslekleri ve bazı okulları nitelikli/niteliksiz diye sınıflandırıyor!

Böylesi bir mantığı onaylamak mümkün değil.

Hangi meslek bir diğerine göre daha önemsiz olabilir ki?..

Ya da hangi okullara nitelikli, hangilerine niteliksiz denilebilir ki!

Nasıl ki her çocuk önemli ve her öğrencinin başarılı olabileceği bir alan varsa, her okul ve her meslek de kaliteyi hak ediyor! MEB ve YÖK’e düşen görev okulları, meslekleri ve öğrencileri ayrıştırmak değil, hiç ayırt etmeksizin hepsini, kendi alanında, en iyi yapmaktır…

Abbas Güçlü’nün yazısı