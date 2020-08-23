Abbas Güçlü: MEB ve okul sahipleri, keşke öğretmenlerin ve velilerin sesine kulak verebilse

Özel okul dernekleri velilerin sesine nihayet kulak verdi!

Yaptıkları ortak açıklamada, uzaktan eğitim döneminde, verilen hizmet çerçevesinde ücret hesaplaması yapılacağını ve hak edilmeyen ücretin iade edileceğini açıkladılar.

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Keşke böylesi bir kararı, kayıt oranları düşmeden, devlet okullarına kaçış başlamadan önce alabilselerdi. İşte o zaman böylesi bir kan kaybı olmazdı!

Geç de olsa doğru bir karar.

Ve umarız, geçen yıla yönelik mahsuplaşma ve ücret iadesi adil bir şekilde gerçekleşir.

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Dönemsel değil, kalıcı olur!..

MEB ve okul sahipleri, keşke öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve velilerin sesine çok daha fazla kulak verebilseler. Çünkü hiçbir şey Ankara’dan göründüğü gibi değil!..

Abbas Güçlü’nün yazısı