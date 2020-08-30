Abbas Güçlü: MEB öylesine pembe tablo çiziyor ki sanırsınız dünya bize hayran!

Okullarda hijyen koşulları nasıl sağlanacak ve nasıl sürdürülebilir hale gelecek hâlâ kuşkular var!

Hizmetli kadroları hâlâ göreve başlayabilmiş değiller!..

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YÖK gibi MEB de öylesine pembe tablo çiziyor ki, sanırsınız, dünya bize hayran!

İyi olduğumuz noktalar yok mu? Fazlasıyla var ama kat edilecek daha o kadar çok yol var ki, asıl ürküten o!

Bakan Selçuk, basın toplantısında keşke şu sorulara da cevap verebilseydi:

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Kaç dersliğimiz var?

İl, il derslik başına kaç öğrenci düşüyor?

Okullarda kaç öğrenciye bir tuvalet, lavabo düşüyor?

Bu tuvaletlerin kaçında su, sabun, tuvalet ve el kurutma kâğıdı bulunuyor?

Öğrenci başına kaç hizmetli var?

Hijyen malzemelerinin sürekliliği nasıl karşılanacak?

Abbas Güçlü’nün yazısı