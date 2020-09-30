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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: MEB ne yapmaya çalışıyor? Anlayan varsa anlatsın!

MEB, son yılların en büyük sınavından geçiyor!

Şu ana kadarki karnesi kırıklarla dolu. Verimlilik yerlerde sürünüyor, kafa karışıklığı ise tavan yapmış durumda. Veli, öğrenci, öğretmen memnuniyeti konusunda mutlu olanı görmek zor.

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Tıpkı okula başlama yaşı gibi, canlı ders saati konusunda da sürekli fikir değiştiriyor. Bu da veli, öğretmen ve öğrenciler arasında ciddi anlamda rahatsızlık yaratıyor!

Canlı ders saati okullar açıldığında 6 saatti, fazla diye 4 saate indirildi, şimdi ise sınır hepten kaldırıldı!

Bu noktada cevabı aranan en önemli soru şu:

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Kim, hangi internet altyapısı ve internet paketiyle bu dersleri verecek, öğrenciler de izleyecek?

Sınavlar da yüz yüze olacakmış?

Canlı dersi izleyen, izleyemeyen tüm öğrencilerin sınavlara katılımı zorunluymuş!

Keşke önce erişilebilirlik sağlanabilseydi.

MEB, gerçekten de bir âlem, ne yapmaya çalışıyor? Anlayan varsa ne olur bize de anlatsın!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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