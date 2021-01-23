Abbas Güçlü: MEB, kararsızlığı ve zikzaklar nedeniyle bütünlemeye kalırdı

Hadi gelin bugün bir değişiklik yapalım ve öğrenciler yerine kendimize karne verelim!

Eğitimde kim ne kadar sorumluluklarını yerine getirdi?

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Eleştiri ve kabahatli aramanın ötesine geçip kim ne yaptı?

Hangi konularda taşın altına kim elini koydu?

Örneğin MEB, YÖK, ÖSYM, üniversiteler, rektörler, müdürler, öğretmenler, veliler ve biz medya mensupları üzerimize düşenin ne kadarını yaptık?

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İçimizde alkışı hak edenler, sadece ve sadece, daha iyisi olsun diye çırpınan öğretmenler, öğrenciler ve bir de velilerdi.

MEB ve YÖK’ün karnesi ne olur?

Bu kişiden kişiye değişir ama MEB, kararsızlığı ve zikzaklar nedeniyle kesin bütünlemeye kalırdı.

YÖK’ün bütünlemeye kalması da olasılık dahilinde. MEB uzaktan eğitim yaparken o da üniversiteleri sadece uzaktan seyretti!..

Abbas Güçlü’nün yazısı