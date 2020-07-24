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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: MEB ‘Her türlü hazırlığı yaptık’ dese de cevabı merak edilen sorular

MEB, her ne kadar her türlü hazırlığı yaptık dese de bu sıkıntılı süreçte insan şu soruların cevabını da özellikle merak ediyor:

– Tekli sıra uygulamasına geçildi mi?

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– Sınıflarda seyrekleştirme gerçekleştirildi mi?

– Okullardaki lavabo sayısı artırıldı mı?

– Her okula temizlik görevlisi istihdam edildi mi?

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– Hijyen koşullar için malzeme stoku yapıldı mı?

– Sağlık kontrolleri için gerekli önlemler alındı mı?

– Her sınıf için havalandırma konusu tek tek ele alındı mı?..

Ve her okul için ayrı önlemler gerekebilir, tüm bunlar yapıldı mı?

Keşke her okul alınan önlemleri okulun girişine assa ve ayrıca velilere gönderse de tedirginlikler ve şehir senaryoları sona erse!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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