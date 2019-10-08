Abbas Güçlü: Masanın altında saklanmaktan bıkmadınız mı?

Değerli meslektaşlarım. Masanın altında saklanmaktan bıkmadınız mı? Altına saklandığınız masanın sizi ömrünüz boyunca koruyacağını mı sanıyorsunuz? Yarın veya öbür gün, sizin görevinize, sizin unvanınıza, sizin verdiğiniz derse malum birileri göz diktiğinde, sizi de saklandığınız yerden bulup çıkaracaklar ve görevinizden atacaklar. O zaman konuşmanızın, bağırıp çağırmanızın size sağlayacağı bir yarar olmayacaktır. Yıllarca susmuş, ancak sıra kendisine geldiğinde konuşan bir kişinin sözlerine kim itibar eder?
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Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu
Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.
Trump ve Graham’ın açıklamalarıyla kur 5.81’i de aştı: Bir ayın zirvesinde
Dolar/TL kuru, Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklaması ve taraflardan gelen açıklamalarla yüzde 1.3 yükselişle 5.78’i gördü. Kurda bu seviye 10 Eylül’den bu yana görülmemişti.
BaBa Zula’dan Murat Ertel: Batı’dan gelen bombardımanda özgün kalmak çok değerli
BaBa Zula, Murat Ertel yapımcılığındaki 10’uncu albümü ‘Derin Derin’i yayımladı. Beş yılın ardından çıkan albüm vesilesiyle grubun kurucularından Murat Ertel ile konuştuk.
Trump, Suriye için dosta düşmana ‘mealen’ şöyle dedi: Ne haliniz varsa görün, biz yokuz
ABD’nin askerlerini Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırından çekmesiyle ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ‘bu saçma savaştan çekilme zamanın geldiğini’ belirterek, bundan sonra IŞİD’le komşuları olan Türkiye, Avrupa, Suriye, Irak, İran, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmesi gerektiğini söyledi.
Sır değil, emek: 10 yıl gençleşmek için 23 uzmandan 23 öneri
Estetik müdahaleler ve giyim stilimizle daha genç görünmemiz mümkün. Vitaminler, egzersizler ve keyifli bir sosyal hayatla kendimizi daha genç de hissedebiliriz. Ancak gerçekten genç yaşamak istiyorsak bunların hiçbiri tek başına yeterli değil.