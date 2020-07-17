Abbas Güçlü: Mahallesinde sınavla öğrenci alan ‘nitelikli’ okul bulana madalya takmak gerekir!

Devlet lisesinde karmakarışık bir tercih sistemi söz konusu.

İçinden çıkana, hele hele mahallesinde, ilçesinde, sınavla öğrenci alan “nitelikli” okul bulana helal olsun deyip madalya takmak gerekir!..

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Sınavla öğrenci alan liselere girmek sanki bu yıl çok daha zor olacak! Çünkü bu yıl fazladan sınava giren öğrenci sayısı, okul ve kontenjan sayısının çok üzerinde! Ayrıca, yüksek puanlardaki yığılma da yine kontenjanlardan çok fazla!

Mahalledeki lise çeşitliliğinde bu yıl da değişen bir şey yok!

Yine hep aynı okullar!

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İki okuldan biri fen ya da Anadolu lisesi ise diğeri imam hatip veya meslek lisesi! Öğrenci imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemiyorsa, gidecek yakın bir okul bulması zor.

Sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için mahalledeki okulların tercih edilmesini istemek ise tam anlamıyla bir dayatma!

Abbas Güçlü’nün yazısı