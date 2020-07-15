Abbas Güçlü: Mahallesinde gidecek okul bulamayan ne yapacak?

LGS sonuçları yarın açıklanacakmış! Haydi hayırlısı! Sınava giren aday sayısı yüzde 43 artmış!

Peki, sınavla öğrenci alan okul sayısı ve kontenjanları ne kadar arttı? Örneğin sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin sayısı kaçtı, kaç oldu?

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Ve en önemli soru: Mahallesinde gidecek okul bulamayan ne yapacak?

Parası olan kolejlere yönelecek. Peki ya olmayanlar? Yine açık liseye mi zorlanacaklar?.. Cevabı en çok merak edilen soru ise şu: Kontenjanı dolmayan liseler önünde kuyruk oluşan liselere dönüşecek mi?

Bir yanda ikili, üçlü öğretim düşünülürken, yüzlerce lise yüzde 30-40 kapasiteyle boş kalmaya devam mı edecek?.. En önemlisi de sosyal mesafe nasıl korunacak? Alınan ya da alınacak önlemler neler?

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Abbas Güçlü’nün yazısı