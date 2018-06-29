Abbas Güçlü: Liselere girişte nelerle karşılaşacağınızı kimse tahmin edemiyor

Liselere giriş tam anlamıyla, Çin bulmacası gibi. Tam sistemi anladım dediğiniz anda, karşınıza yeni sorular çıkıyor.

Tercih ve kayıt sistemi, öylesine karmaşık ki içinden çıkmanız mümkün değil. Masa üzerinde alınan kararlar, uygulamada çok önemli sorunlar yaratabiliyor. Bu, sanki yine böyle olacak. O kadar çok farklı tercih ve kayıt süreci var ki kafalar allak bullak.

Reklam

Hadi birinci kayıt sürecini atlattınız, sonrasında nelerle karşılaşacağınızı kimse tahmin edemiyor.

Özel okullar ile devlet liseleri arasındaki karar verme süreci velileri ciddi sıkıntılara sokacak.

Reklam

Hangi okula gitseler, akılları diğerinde kalacak ve riske zorlayacak.

Öğrenci ve veliler, okul mu seçiyor yoksa kumar masasında rulet mi oynuyor belli değil!

İşte bu yüzden, ne çok büyük beklentiler içerisine girin, ne de aradığınızı bulamadığınızda karalar bağlayın.

Çünkü bu sistem, doğruyu yanlışı, başarılıyı başarısızı, çalışkanı tembeli, vasatı vizyoneri seçmiyor, seçemiyor!..

Abbas Güçlü’nün yazısı