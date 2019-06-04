Abbas Güçlü: LGS kâbusu, YÖK-MEB gerginliği ve hukuk fakülteleri

Liselere Giriş Sınavı (LGS) yüzünden bir milyon evde matem havası var. Hem de bayram olmasına karşın. En iyi öğrenciler bile sevinemiyor. 90 sorudan 88-89’unu yapan öğrenciler bile “Ya istediğim okula giremezsem” tedirginliği yaşıyor.

Zirvede böylesine kıyasıya bir yarış yaşanırken, ful çeken öğrenci sayısında rekor beklenirken, orta üstü puan diliminde Matematik şoku yaşanıyor. Çünkü hemen hepsi Matematik’te soruların yarısını bile çözemedi. Oysa okullarının en iyi öğrencileriydi ve deneme sınavlarında çok iyi performans sergiliyorlardı…

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Abbas Güçlü’nün yazısı

