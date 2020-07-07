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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Kurallara uyup uymayan okullar nasıl denetlenecek?

Sağlık Bakanlığı yeni öğretim yılına yönelik bir dizi karar aldı.

Hemen herkesin uyması gereken kurallar. Söz konusu olan okullar ve çocuklarımız olunca daha titiz davranmış. Hepsi o! Peki, eğitime yönelik bu kurallar hakkında MEB ne düşünüyor?

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Bu konuda da senaryo ve altyapıları var mı?

Bilim Kurulu’nun kendilerinden istediği koşulların ne kadarını yerine getirebilecekler?

Kurallara uyup, uymayan okullar nasıl denetlenecek?

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Yeterli fiziki mekânı olmayan okullar ne yapacak?

Öğretmen, öğrenci, velilerin tedirginlikleri en aza nasıl indirilecek?

Bu yöndeki haberlere yapılan yorumlar hiç iç açıcı ve güven verici değil.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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