Abbas Güçlü: KPSS her açıdan bir ömür törpüsü

KPSS 2020 Maratonu’nda ilk tur tamamlandı. Zor diyenler çoktu. Özellikle de Türkçe soruları, ciddi anlamda moral bozmuş!

Umarız hak edenler hak ettiğini alır. 2019 KPSS’liler gibi sınavda kazanıp, masa başında kaybetmezler!.. KPSS her açıdan bir ömür törpüsü.

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KPSS yüzünden yıllarını, heyecanını, hayallerini, parasını, her şeyini yitirenlerin sayısı o kadar çok ki! Bunu, onlara ne siz sorun, ne de biz soralım. Çünkü yangına benzin dökmüş oluruz…

2019 KPSS’lilere öylesine haksızlık yapıldı ki, üzerine giden de yok, düzelten de. Bu ayıbı ÖSYM düzeltmiyorsa MEB düzeltmelidir. Yoksa vicdanlarda derin yara izleri bırakır.

Abbas Güçlü’nün yazısı