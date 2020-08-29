Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: KPSS ertelensin beklentisi ciddiye alınmadı, ‘Hiç olmazsa gerekli önlemler alınır’ umudu var

Veli olmak zordu ama şu günlerde sanki çok daha zor!

Evinde öğrenci olanların kafasında onlarca soru var!

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İlkokula, liseye ya da üniversiteye başlayacak çocuğu olanlarda tedirginlik tavan yapmış durumda. Ne sorularına cevap alabiliyorlar ne de önlerini görebiliyorlar.

Peki ama nereye kadar?

MEB, YÖK ve üniversiteler keşke daha düzenli bir bilgi akışı sağlasalar ama bu kimin umurundaki ki!..

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Eylülün ilk haftasından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı var. Milyonlarca aday girecek.

Ertelensin beklentisi ciddiye alınmadı, hiç olmazsa gerekli önlemler alınır umudu var. En büyük sıkıntı ulaşımda. Eylülde denetimler artmalı!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

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