Abbas Güçlü: KPSS ertelensin beklentisi ciddiye alınmadı, ‘Hiç olmazsa gerekli önlemler alınır’ umudu var

Veli olmak zordu ama şu günlerde sanki çok daha zor!

Evinde öğrenci olanların kafasında onlarca soru var!

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İlkokula, liseye ya da üniversiteye başlayacak çocuğu olanlarda tedirginlik tavan yapmış durumda. Ne sorularına cevap alabiliyorlar ne de önlerini görebiliyorlar.

Peki ama nereye kadar?

MEB, YÖK ve üniversiteler keşke daha düzenli bir bilgi akışı sağlasalar ama bu kimin umurundaki ki!..

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Eylülün ilk haftasından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı var. Milyonlarca aday girecek.

Ertelensin beklentisi ciddiye alınmadı, hiç olmazsa gerekli önlemler alınır umudu var. En büyük sıkıntı ulaşımda. Eylülde denetimler artmalı!..

Abbas Güçlü’nün yazısı