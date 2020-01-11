Abbas Güçlü: Köy okulları neden yeniden açılmalı?

Köy okulları neden yeniden açılmalı, köyler neden hayat bulmalı ve çok daha önemlisi, bunu nasıl başarabiliriz?..

Önce ilk sorudan başlayalım:

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Köy okulları yeniden açılmalı, çünkü köylerin yeniden canlanması gerekiyor. Yoksa aç kalırız!

Bunun sinyalleri ne zamandır geliyor! Hem de giderek artan bir tonda! Görmezden gelmeye devam edersek, bunun faturası çok daha ağır olabilir!..

Gelelim ikinci soruya:

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Köylerin yeniden canlanması gerekiyor, çünkü köyler yeniden canlanmadan okul açmanın bir anlamı yok. Köyleri canlandırmanın yolu da köyde yaşamanın ve üretmenin yeniden cazip hale gelmesinden geçiyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı