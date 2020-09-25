Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Koşulların elverdiği yerlerde yüz yüze eğitime neden geçilmiyor?

MEB, son aylarda tümüyle uzaktan eğitime odaklanmış durumda. Yüz yüze eğitimi aklının ucuna bile getirmiyor ki yol kat edemiyor!

Derslik sayısında pozitif yönde bir değişiklik yok!

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Hizmetli kadroları hâlâ işe başlayabilmiş değil.

Ek bütçe oluşturmadığı gibi gerekli kampanyayı da MEB değil, Kızılay yapıyor!

Hijyen koşullarının yeterli ve süreklilik kazanacağına yönelik işaretlerin var olduğunu söylemek abartılı olur.

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Uzaktan eğitimin yarattığı aile içi sorunlar gibi pedagojik kaygılar da yeterince ciddiye alınmıyor.

Elbette son sözü Bilim Kurulu söyleyecek ama MEB’in de kendine göre bir yüz yüze takvimi olmalı?

Örneğin, pandemi koşullarının elverdiği yerleşim birimlerinde yüz yüze eğitime neden geçilmiyor? Anlaşılır gibi değil.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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