Abbas Güçlü: Kopya çeken, soruları çalan, bu işi zaten yapıyor; hem de kurum içinden hem de günlerce öncesinden

Sınav esnasında, kopya çekebilirler diye, adaylar tuvalete gönderilmiyor. Ve bu durum, pek çoğunun konsantrasyonunu bozmakla kalmıyor, morallerini de dibe vurduruyor.

Niye mi? Cevabı işte bu mesajda: “Abbas Bey, bu ülkenin çocukları, sınavda tuvaletim gelirse diye altına bez bağlıyor. 18 yaşına gelmiş bir gençten söz ediyoruz!..”

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Şaka değil, gerçek. Kimi su içmiyor, susuzluktan kıvranıyor, kimi de tuvalete gitmeyeyim diye kahvaltı yapmıyor.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi önlem olsun diye altına bez bağlayan da var! Böylesi bir tavır, geleceğin, doktorlarını, mühendislerini, öğretmenlerini, yargıçlarını, aşağılamak değil de, ne?

Neymiş, kopya çekilirmiş, üç beş öğrenci kopya çekebilir diye, milyonlarcasını cezalandırmak niye? Kaldı ki, kopya çeken, soruları çalan, bu işi zaten yapıyor. Hem de kurum içinden hem de günlerce öncesinden.

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Abbas Güçlü’nün yazısı