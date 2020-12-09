Abbas Güçlü: Konu aydınlatılmazsa karne vermek için ortada bir not olmayacak

Bilindiği üzere pandemi döneminin devam etmesiyle birlikte 20 Kasım itibarıyla uzaktan eğitime geçilmiş ve 4 Ocak’a kadar okulların yüz yüze eğitim vermeyeceği, bu dönem içerisinde de herhangi bir sınavın yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak yönetmelikten kaynaklanan not sisteminin uygulanması gerekirken, 4 Ocak’tan itibaren yapılacak sınavlar ile 1. dönem notlarının belirleneceği MEB tarafından duyurulmuştu.

Konuyla ilgili belirsizlikler sürüyor ve hâlâ çok sayıda soru işareti bulunuyor.

Reklam

Anadolu Eğitim Sendikası, beraberinde öğrencilerin geleceğini etkileyecek ve pek çok hukuki soruna yol açabilecek konunun aydınlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin merakla beklediği bu sorulara, umarız bir an önce cevap verilir.

Yoksa, karne vermek için ortada bir not olmayacak.

Reklam

Abbas Güçlü’nün yazısı