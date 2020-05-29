Abbas Güçlü: Kolejlerin ve imam hatiplerin boş kontenjanını doldurarak mı?

Sosyal mesafe nedeniyle sınıf mevcutları üçte bire düşecek. Yani 40-45 kişilik sınıflar 15’e inecek! Bu da yeni derslik demek.

Peki yeni okullar, yeni derslikler yapılıyor mu?

Reklam

Evet demek çok zor.

O halde derslik ihtiyacı nasıl karşılanacak?

Kolejlerin ve imam hatiplerin boş kontenjanını doldurarak mı?

Reklam

O da çok zor!

Çözüm arayışı konusunda çok senaryo var ama arkası gelmiyor!..

Görünen o ki koronalı günler bir süre daha devam edecek. Dünya genelinde konuşulan bu.

Hemen her ülkede uzun süreceği göz önünde bulundurularak, çözüm yolları aranıyor.

MEB de yoğun bir hazırlık içerisinde ama ne yaptıkları ya da ne yapmadıkları konusunda hâlâ şeffaf değiller.

“Gereken yapılıyor. Her konuda senaryomuz var” deniliyor ama bunların ne olduğunu, kendileri dışında bilen yok gibi.

Abbas Güçlü’nin yazısı