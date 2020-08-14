Abbas Güçlü: Koca yaz geçti ortada senaryoların ötesinde neredeyse hiçbir şey yok

MEB’e asıl eleştiri, gerekli ve hızlı adımları zamanında atmadığı ya da atamadığı için!

Koca yaz geçti ortada senaryoların ötesinde neredeyse hiçbir şey yok!..

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Yüz yüze yerine uzaktan eğitim,

Yeni derslik yerine sınıfları seyrekleştirme,

Toplu açılma yerine kademeli açılış,

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Kadrolu yerine ücretli öğretmen,

Sınıf tekrarı yerine herkesi geçirme,

Sınavlarda içeriği azaltıp süreyi uzatma,

Ek bütçe yerine dar bütçe…

Hepsi de dahiyane fikirler mi yoksa günü kurtarma projeleri mi yeniden sorgulamakta yarar var!

Abbas Güçlü’nün yazısı