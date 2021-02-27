Abbas Güçlü: Kırmızı kodlu illerde ne okullar açılacak ne de sınavlar yapılacak

Bakan Selçuk eğitim paydaşlarının ısrarla cevap beklediği konularda ne düşünüyor, ne kadar samimi?

Uzun uzadıya sohbet ettik, istişarelerde bulunduk. Samimi miydi? Samimiydi. Açık ve net miydi? Olabildiğince! Her şey kendisinin kontrol altında olduğu izlenimi verdi mi? Hayır.

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Okulların açılmasına kim karar verecek? Ankara mı, valiler mi yoksa Hıfzıssıhha Kurulları mı?

MEB sanki olup biteni uzaktan izliyor. Bakan Bey, hangi karar alınsa, bize hangi görev verilirse, onu layıkıyla yerine getiririz modunda!

Görünen o ki bu konuda son noktayı pazartesi yapılacak Bakanlar Kurulu’nda sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan koyacak!

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Anladığımız kadarıyla, kırmızı kodlu illerde yani Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya’da ne okullar açılacak ne de sınavlar yapılacak! Ama bu konuda da pazartesi yeni bir karar alınabilir!

Abbas Güçlü’nün yazısı