Abbas Güçlü: Kimin ya da kimlerin yorulduğu ortada değil mi?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Onlarca medeniyete ve imparatorluğa başkentlik yapmış, dünyanın eski ve en güzel kentini, adeta ucubeye döndürdük.

Helal olsun hepimize. Hiç kimse İstanbul’u yönetenlere, daha doğrusu, yönetemeyenlere kızmasın.

Özellikle de Başkan Topbaş’a. Onu biz seçtik. Hem de hiç kimsenin ikinci kez seçilmediği o koltuğa tam üçüncü kez oturtarak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, “Yorulan varsa, çekilsin”. Peki de kim ben yorgunum der ki!

Reklam

Kimin ya da kimlerin yorulduğu ortada değil mi? 20 dakikalık bir fırtına, koskoca bir kenti esir alıyor ve 5 dakikalık yolu 5 saatte gidemiyorsanız, ortada bir sorun var demektir.

Abbas Güçlü’nün yazısı