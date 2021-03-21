Abbas Güçlü: Keyfe keder uygulamalar bazen yarardan çok zarar getirebiliyor

Öğrenci, öğretmen, veli, hemen herkes uzaktan eğitimden bıktı! Okullar bir an önce açılsın istiyor. Açılmaya açılsın ama risk faktörü asla unutulmamalı. Özellikle de kırmızı bölgelerde!

Görünen o ki, sınavlar, eğitimi olduğu gibi koronayla mücadeleyi de sabote ediyor!..

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Sınav odaklı eğitimden çok çektik.

Eğitimin çocuklarımıza kazandırması gereken onlarca hedefi bir kenara itip sadece giriş sınavlarına odaklandık.

Sınav odaklı eğitim yüzünden çocuklarımızı enkaza çevirdiğimiz yetmezmiş gibi şimdi bir de koronayla mücadeleyi sekteye uğratıyoruz.

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Keyfe keder uygulamalar bazen yarardan çok zarar getirebiliyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı