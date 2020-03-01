Abbas Güçlü: Keşke onlar için çok daha fazlasını yapabilseydik

Şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor.

Cenaze törenleri, mahşeri kalabalık.

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Nereye gitseniz, nereye göz atsanız, hep onlar konuşuluyor.

Keşke onlar için çok daha fazlasını yapabilseydik.

Ailelerine Allah’tan sabır diliyoruz…

Bir yere giderken, sürücü arkadaşlarla uzun uzadıya sohbet eder, yaşadıkları sıkıntıları paylaşmaya ve eğer elimden gelen bir şey varsa, dertlerine derman olmaya çalışırım.

Geçen hafta, tıpkı şehit olan Mehmetçiklerimiz gibi aynı bölgelerde vatan için savaşan ve artık sivil hayata dönen bir arkadaşımızla yol boyunca sohbet ettik.

Abbas Güçlü’nün yazısı

