Abbas Güçlü: Karar süreçleri…

Hemen her alanda zor bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden de karar süreçleri uzadıkça uzuyor.

Doğa Okulları’nın devir süreci de öyle oldu. Veli, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar çok yoruldu.



Bu satırları yazdığımız saatlerde, günlerdir ötelenen devir açıklaması hâlâ yapılmamıştı.



Umarız bir an önce açıklanır da herkes derin bir oh çeker ve Doğa Okulları bu krizden güçlenerek çıkar.



İTÜ bu sürece niye katıldı? Bu konuda deneyimli olan İTÜ Geliştirme Vakfı değil de İTÜ Vakfı’nın öne çıkmasının gerekçesi ne? Okulları kendi mi yönetecek yoksa bir süre sonra devredecek ya da satacak mı? “Kayyum atandı” şeklindeki söylentiler gerçeği ne kadar yansıtıyor? En önemlisi de İTÜ Vakfı’nın amaçları arasında böyle bir faaliyet alanı var mı?..

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Abbas Güçlü’nün yazısı