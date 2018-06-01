Abbas Güçlü: İyi lise yok, iyi öğrenci var

(…) güya TEOG kaldırılacak ve öğrenciler sınav stresi yaşamayacaktı.

Ama şu anda ortada öylesine belirsiz bir tablo var ki, TEOG’u bile arar hale geldik.

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Veliler adeta burunlarından solurken, MEB kurmayları hâlâ hikâye anlatmaya devam ediyor.

Peki, bu sınavla, liselere giriş sistemi rayına oturacak ve iddia edildiği gibi herkes evine en yakın, istediği okula girebilecek mi? Evet demek mümkün değil. MEB’in bu konudaki öngörülerinin neredeyse hemen hepsi iflas etti. Ne söylediyse tam tersi çıktı!

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Ama her şeye rağmen, dünyanın sonu değil ve siz kendinize güvendiğiniz sürece hangi liseye girdiğinizin hiç önemi yok.

İyi lise yok, iyi öğrenci var ve iyi öğrenciyi, hiçbir şey yolundan alıkoyamaz. Zor da olsa, eninde sonunda hedefine ulaşıyor.

İşte bu yüzden, tercih ve kayıtları, sonraya bırakın ve sınava odaklanın, gerisi kendiliğinden gelecektir!..

Abbas Güçlü’nün yazısı