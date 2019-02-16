Abbas Güçlü: İşsizliğin sorumlusu kim?

İşsizlik rakamları açıklandı. Can sıkıcı ama çok daha önemlisi, sorunun yeterince ciddiye alınmaması. Oysa işsizlik yediden yetmişe hepimizi etkiliyor ve bu noktaya gelmesinde de yine yediden yetmişe herkesin payı var.

Nasıl ki her sorunun kökeninde eğitim varsa, işsizliğin kökeninde de yanlış insan gücü planlaması, yanlış eğitim yatıyor. Doğru yere doğru okullar açıp, çocuklarımıza doğru meslekler öğretseydik, işsizlik rakamları bugün bu boyutta olmazdı! Bir mimar nasıl ki yapıları dizayn ediyorsa, öğretmenler de aynı şekilde çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Ama kural koyucu onlar değil, iktidar adına MEB, YÖK ve ÖSYM. Öğretmen yetersizse onları yetiştiren de kendileri, siyaset baskı unsuruysa meydanı boş bırakan da yine kendileri. İşte bu yüzden, geleceğe doğru düzgün yatırım yapmak istiyorsak, işe önce MEB, YÖK ve ÖSYM benzeri kurumlardan başlamak gerekiyor.

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Abbas Güçlü’nün yazısı