Abbas Güçlü: İnternetten yapılacak AÖF sınavlarına gireceklerin dürüstlüğüne güveniyorlarmış

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte, internet tabanlı ortamda yapılacakmış!
Soruların kişiye özel olacağı, tüm internet platformlarından erişimin gerçekleştirilebileceği, 20 günlük süreç içinde, istenilen yer ve zaman diliminde sınava giriş yapılabileceği ifade ediliyor.
Bir muhabir, “Kopya için önlem aldınız mı?” diye sorduğunda da “Biz sınava girecek kişilerin dürüstlüğüne güveniyoruz” denilmiş!..
20 günlük süreçte, adaylar muhtemelen ilk 16-17 gün sınava girmeyip, çıkan soruları görmek isteyecektir.