Abbas Güçlü: İnsan harcamada LGS, YKS, KPSS ile kimse boy ölçüşemez

Hemen herkes için bu sorunun cevabı, zamana, konuya, kişinin duruşuna ve en önemlisi de vizyonuna göre değişebilir…

Eğitim ya da insani çerçeveden baktığımızda, dünyanın en zor işi, insan kazanmaktır, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların ayakta kalmalarını sağlamaktır.

Reklam

En kolayı ise insan harcamaktır.

İnsan harcama konusunda bizim LGS, YKS, KPSS ile kimse boy ölçüşemez!

Tam bir kıyım makinesi.

Gençlerimizi paramparça ediyor, değersizleştiriyor ve bu durum, anne babalar da dâhil hiç kimsenin umurunda değil.

Abbas Güçlü’nün yazısı