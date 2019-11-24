Abbas Güçlü: İlkokula başlayan her öğrencinin üniversite kapısında yığıldığı başka bir ülke yok

Eğitimde kalite sorunumuz olduğu kesin. Bunu Cumhurbaşkanı’ndan velilere kadar herkes dile getiriyor.

Liseden mezun olan her gencimiz istediği üniversitenin istediği bölümüne yerleşebilecek ve mezun olduğunda istediği işe girebilecek mi?

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Evet, kalite sorunumuz var ama çok daha acil olanı, insan gücü planlaması ve eğitimi yapılan tanımlanmış meslek çeşitliliğinin artırılması. Yani kalifiye eleman sayımızın, yani ara insan gücünün günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi için ciddi adımların atılması.

İlkokula başlayan her öğrencinin üniversite kapısında yığıldığı başka bir ülke yok! Sınavlar ve dershaneler için harcanan para ve zamanı mesleki eğitime ayırsak hem işsizlik azalır hem de yaşam kalitemiz yükselir…

Abbas Güçlü’nün yazısı