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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: İlköğretimden ortaöğretime milyonlarca öğrenci arada kaybolup gidiyor

Zorunlu eğitim 12 yıla çıkalı çok oldu. Yani, doğan her çocuğun, liseyi bitirinceye kadar zorunlu eğitim kapsamında ve okulda olması gerekiyor.

Bu, sadece bir görev değil, anayasal bir zorunluluk ama gelin görün ki ilköğretimden ortaöğretime milyonlarca öğrenci arada kaybolup gidiyor!..

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan 2019’da Eğitim ve Sosyal Politikalar Raporu’na göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı net okullaşma oranları ilkokul düzeyinde 91.9; ortaöğretimde ise yüzde 84.2 oldu.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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