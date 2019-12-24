Abbas Güçlü: İbn-i Haldun ‘Coğrafya kaderdir’ demiş, peki coğrafyayla oynayanlar kaderimizle oynamış mı oluyor?

İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” demiş.

Coğrafyaya hakim olmayan dünyaya hakim olamaz diyenler de olmuş.

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Peki o zaman, coğrafyayla oynayanlar, kaderimizle oynamış ve önümüzü kesmiş mi oluyorlar?

Eğer öyleyse sorumluları hiç uzakta aramayalım!..

Dünyanın en önemli coğrafyasında yaşadığımızdan hiç kimsenin kuşkusu yok.

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Anadolu toprakları, jeopolitik konumu nedeniyle, binlerce yıldır dünyanın en önemli merkezlerinden biri oldu ve öyle olmaya da devam edecek.

Adeta yok sayılarak, seçmeli ders haline getirilen Coğrafya’yı bu kadar ciddiye almamanın nedeni de bu!

Abbas Güçlü’nün yazısı