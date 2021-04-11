Abbas Güçlü: Hormonlu not verenlerin sayısı artıyor; lise ve üniversiteye girişte haksızlığın boyutu tırmanıyor

Üzerine gidilmediği için hormonlu not verenlerin sayısı giderek artıyor, bu yüzden de lise ve üniversitelere girişte haksızlıkların boyutu da aynı oranda tırmanıyor.

Yeni olan ise üniversiteye girişte eski ve yeni mezunlar arasındaki adaletsizlik!

Reklam

Eski mezunlar çok kıt notlarla mezun olurken, yeni mezunlar şişirilmiş notlarla mezun edilerek, yüz binlerce adayın önüne geçebiliyorlar.

Üniversite sınavlarında ortalama puan dilimlerinde bir puanda on binlerce adayın öne çıktığını ya da geriye düştüğünü özellikle hatırlatmak isteriz!..

Bakan Selçuk, öğrencilerin merkezi sınavlarda ve okulda aldıkları puanlar arasında aşırı farklılaşma olmasının soruşturma konusu olduğunu söylüyor.

Reklam

MEB, YÖK, ÖSYM ya da başka bir kurum, bakalım hangisi kangrene dönüşen bu soruna “dur” diyecek ya da daha adil bir çözüm yolu bulacak?..

Abbas Güçlü’nün yazısı