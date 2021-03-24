Abbas Güçlü: Hibrit eğitimin kalıcı hale getirilmesi kararı yeterince düşünüldü mü?

Yüz yüze eğitimi neredeyse unuttuk gibi. Elbette keyiften değildi ama hibrit eğitimin kalıcı hale getirilmesi, ne kadar doğru? Böylesi bir karar alınırken yeterince düşünüldü mü, en önemlisi de öğretmen, öğrenci ve velilerden görüş alındı mı?

Bakan Selçuk, “Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. Uzaktan eğitim dönemi, güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. EBA altyapımızı güçlendirdik.

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Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze, hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz” demiş!..

Enteresan bir açıklama!

Bilindiği gibi eğitim ve öğretim iki ayaklı bir süreç. Hadi diyelim ki öğretimi bir şekilde uzaktan gerçekleştirdiniz, peki ya eğitim ne olacak?

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Abbas Güçlü’nün yazısı