Abbas Güçlü: Herkes mesleğine sahip çıksaydı, böylesi bir diploma enflasyonu yaşanır mıydı?

Herkes mesleğine sahip çıksaydı, böylesi bir diploma enflasyonu yaşanır mıydı? Yüz binlerce diplomalı işsizin olduğu alanlara hâlâ on binlerce yeni kontenjan verilir miydi? Politik baskılarla, bakkal dükkânı açar gibi her yere üniversite açılır mıydı?..

Bu gidişata, sonunda, İnşaat Mühendisleri Odası isyan etti. YÖK’ten isteklerde bulundu: “Geçen yıl inşaat mühendisliği fakültelerinin yüzde 67’si kontenjanını dolduramadı! Kontenjan azaltılması yetmez, baraj 50 bine çekilmeli! Ülkemizde yıkıcı depremlerin neden olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle YÖK aldığı bu yanlış kararlardan dönmelidir.”

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Haksız mı? Kesinlikle hayır! Kontenjanın dolmaması demek, elini kolunu sallayarak, herkesin o fakültelere girmesi demek! Bu inşaat mühendisliği için böyle de diğerleri için farklı mı? Kesinlikle hayır! Bu yüzden, herkesin mesleğine sahip çıkmasının ve çıtayı yukarıya çekmesinin zamanı geldi de geçiyor!..

Abbas Güçlü’nün yazısı