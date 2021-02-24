Abbas Güçlü: Her şeyden önce yapılması gereken sınavlar değil, güven ortamı oluşturmaktır

Hangi yönde karar alınırsa alınsın, çok tartışmalı olacaktı, öyle de oldu.

Bırakın sınavları, okullar açılsın mı diye bir anket yapılacak olsa, yine aynı tartışma yaşanacak.

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Bu yüzden, her şeyden önce yapılması gereken sınavlar ya da okulların açılması değil, güven ortamı oluşturmaktır!

Korona konusunda çok yol alındı ama kafa karışıklığımız hâlâ devam ediyor.

Bir yanda çok sıkı önlemler öte yanda büyük bir rehavet.

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Bir yanda felaket tellalları öte yanda müthiş bir iyimserlik!

Önce bu ikileme son vermeliyiz.

Gerekli güven ortamı oluştuğunda, emin olun, ne sınavlara ne de okulların açılmasına hiçbir itiraz olmayacaktır. Çünkü öğrenciden öğretmene, velilerden diğer paydaşlara, okulların açılmasını istemeyen yok gibi!..

Abbas Güçlü’nün yazısı