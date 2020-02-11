Abbas Güçlü: Her öğrenciye yemek

MEB dün yaptığı açıklamada, 18.5 milyon öğrencinin tümüne değil ama ihtiyacı olanlara yemek vermek arzusunda olduklarını dile getirdi, bu bile alkışlanmaya değer, yeter ki devamı gelsin…

Eğer tüm öğrencilere yemek verilme noktasına gelinirse de bedava verilen kitaplara benzemez! Çünkü çoğu kapağı açılmadan çöpe gidiyor.

Reklam

MEB değil de Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay ya da TBMM bu konuya el atsa ne güzel olur.

Çok hayırlı bir hizmet ama ne kadar yararlı, ne kadar kaynak israfı, enine boyuna araştırılsa, çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Tıpkı bedava dağıtılan tabletlerde olduğu gibi!..

Abbas Güçlü’nün yazısı