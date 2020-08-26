Abbas Güçlü: Her öğrenciye bilgisayar temin etmeden uzaktan eğitimden söz etmek mümkün değil

Öğretmen ve öğrencilere internet erişimi tam anlamıyla sağlanabildi mi?

Bu gerçekleşmeden, her öğrenciye, öğretmene bilgisayar temin etmeden sağlıklı bir uzaktan eğitimden söz etmek mümkün değil!..

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Yüz yüze eğitimi adeta unuttuk, uzaktan eğitime kilitlendik.

Uzaktan eğitim deyince akla ilk gelen internet erişimi ve bilgisayar donanımı!

Donanım elbette çok önemli ama içerik çok daha önemli!

FATİH projesinde olduğu gibi içeriği bir tarafa bırakıp bilgisayar, tablet ve akıllı tahta satmaya yönelirsek, bunun kazananı, kesinlikle eğitim ve öğrenciler olmayacaktır!

Abbas Güçlü’nün yazısı