Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Hani sınav odaklı eğitime son verilmişti?

Lise son sınıf öğrencileri okulu bırakıp, açık liseye geçiyor ve haftanın 7 günü dershaneye gidiyor!

Hani sınav odaklı eğitime son verilmişti?

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Hani dershaneler kapanmıştı?

Hani çocuklar çocukluğunu, gençler gençliğini yaşayacaktı?

Hani eğitim okulda olurdu? Elimizde olsa, sınavlara daha iyi hazırlanalım diye, haftaya fazladan bir iki gün daha ekleyeceğiz! Lise ya da üniversiteye giriş fark etmiyor.

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Ne çocuk çocukluğunu yaşıyor ne de genç gençliğini.

Onlarla birlikte veliler de perişan! Peki, bunca fedakârlığın ödülü ne?

Hayal kırıklıkları, boşa geçen yıllar ve işsizlik!..

Bunun adı, ne bilmiyorum ama kesinlikle eğitim değil!

Abbas Güçlü’nün yazısı

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