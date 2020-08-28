Abbas Güçlü: Halen gidecek lise bulamayan yüz binlerce öğrenci var

Hâlâ gidecek lise bulamayan yüz binlerce öğrenci var. Üniversiteye girişte de durum farklı değil!

MEB ve YÖK, her ne kadar, yeterince kontenjan var dese de görünen o ki hâlâ öğrencileri ve aileleri anlayamadılar!

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Onların sundukları meslekler ile öğrencilerin istedikleri öylesine farklı ki ayrıştıkları noktalar, örtüştüklerinden çok daha fazla…

Liselere girişte öğrencilere sunulan açık lise, imam hatip ya da meslek liseleri görüldüğü kadarıyla, yeterince ilgi görmüyor, dayatmalar ise işe yaramıyor!

Üniversiteye girişte de yüz binlerce işsiz mezunu olan fakültelerin kontenjanları her ne kadar azaltılsa da hâlâ öğrenci bulamıyor!

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Abbas Güçlü’nün yazısı