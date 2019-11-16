Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Haksızlıklara karşı çıkmaktan asla vazgeçmeyin, bu yurttaşlık görevidir

– Gençlik avuçlarımızdan kayıp giderken, ‘Ortada hiçbir sorun’ yok diyenlere karşıyım.

– Aile eğitimi ihtiyacının ticari siteler tarafından karşılanmasına karşıyım.

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– Milli Eğitim Akademimizin İçişleri Bakanlığı’na verilmesine karşıyım.

– Emanetin ehline verilmeyip liyakatsiz yöneticiler atanmasına karşıyım.

– Velhasıl, işin özünün kaçırılıp tribüne oynanmasına, bakanlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın yanıltılmasına karşıyım.

Haksızlıklara karşı çıkmaktan, yanlış olduğuna inandıklarınızı eleştirmekten, her koşulda doğruları haykırmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü bu hem vicdani hem de yurttaşlık görevidir.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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