Abbas Güçlü: Haftasonu sınavların en büyüğü var, adil bir sınav olacak mı? Kesinlikle hayır

Hafta sonu, sınavların en büyüğü var. 2.5 milyon aday yarışacak.

– Adil bir sınav olacak mı?

Reklam

Kesinlikle hayır.

– Sorular, tüm lise ve dengi okullardan mezun her öğrenciyi kapsayacak şekilde sorulacak mı?

Hayır.

Reklam

– Dershane ve özel öğretmen dopingi almayan, takdirli, teşekkürlü bir lise mezunu bu soruları çözebilir mi?

Çok zor.

– Sorular okullarda öğretilenlerle ilintili mi?

Kesinlikle hayır. Okullarda ezbere dayalı klasik eğitim verip, giriş sınavlarında muhakemeye dayalı soru sormak hiç doğru değil. Önce eğitim sistemi değiştirilmeliydi.

– Eleme doğru yapılıyor mu?

Hayır, hayır, hayır. Neden? Çünkü soru seçimi ve dağılımı yanlış!

– Öğrenciler mutlu mu?

Hayır.

– Veliler memnun mu?

Hayır.

– Öğretmenler, sınav sistemini destekliyor mu?

Hayır.

– MEB, YÖK, ÖSYM ve üniversiteler mutlu mu?

Evet.

Abbas Güçlü’nün yazısı