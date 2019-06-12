Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Haftasonu sınavların en büyüğü var, adil bir sınav olacak mı? Kesinlikle hayır

Hafta sonu, sınavların en büyüğü var. 2.5 milyon aday yarışacak.

 Adil bir sınav olacak mı?

Reklam

Kesinlikle hayır.

 Sorular, tüm lise ve dengi okullardan mezun her öğrenciyi kapsayacak şekilde sorulacak mı?

Hayır.

Reklam

– Dershane ve özel öğretmen dopingi almayan, takdirli, teşekkürlü bir lise mezunu bu soruları çözebilir mi?

Çok zor.

 Sorular okullarda öğretilenlerle ilintili mi?

Kesinlikle hayır. Okullarda ezbere dayalı klasik eğitim verip, giriş sınavlarında muhakemeye dayalı soru sormak hiç doğru değil. Önce eğitim sistemi değiştirilmeliydi.

 Eleme doğru yapılıyor mu?

Hayır, hayır, hayır. Neden? Çünkü soru seçimi ve dağılımı yanlış!

 Öğrenciler mutlu mu?

Hayır.

 Veliler memnun mu?

Hayır.

 Öğretmenler, sınav sistemini destekliyor mu?

Hayır.

 MEB, YÖK, ÖSYM ve üniversiteler mutlu mu?

Evet.

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...