Abbas Güçlü: Haftasonu sınavların en büyüğü var, adil bir sınav olacak mı? Kesinlikle hayır

Hafta sonu, sınavların en büyüğü var. 2.5 milyon aday yarışacak.
– Adil bir sınav olacak mı?
Kesinlikle hayır.
– Sorular, tüm lise ve dengi okullardan mezun her öğrenciyi kapsayacak şekilde sorulacak mı?
Hayır.
– Dershane ve özel öğretmen dopingi almayan, takdirli, teşekkürlü bir lise mezunu bu soruları çözebilir mi?
Çok zor.
– Sorular okullarda öğretilenlerle ilintili mi?
Kesinlikle hayır. Okullarda ezbere dayalı klasik eğitim verip, giriş sınavlarında muhakemeye dayalı soru sormak hiç doğru değil. Önce eğitim sistemi değiştirilmeliydi.
– Eleme doğru yapılıyor mu?
Hayır, hayır, hayır. Neden? Çünkü soru seçimi ve dağılımı yanlış!
– Öğrenciler mutlu mu?
Hayır.
– Veliler memnun mu?
Hayır.
– Öğretmenler, sınav sistemini destekliyor mu?
Hayır.
– MEB, YÖK, ÖSYM ve üniversiteler mutlu mu?
Evet.