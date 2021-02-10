Abbas Güçlü: Görünen o ki uzaktan eğitim daha uzunca süre devam edecek

Peki, okullar yakında o coşkulu günlerine geri döner mi?

Keşke ama sanki çok zor!

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Bu sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Selçuk veriyor:

“Tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor…”

Bunun anlamı, bu öğretim yılında da topyekûn bir yüz yüze eğitim sanki hayal gibi!

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Peki ama neden?

Çünkü altyapımız buna uygun değil!

Sosyal mesafe kuralları ve hijyen koşulları dikkate alındığında, derslik ve tuvalet, lavabo sayısının en az ikiye üçe katlanması ya da tam gün eğitimden tümüyle vazgeçilmesi gerekiyor!

Peki, yeni yatırımlar konusunda yeterince bir çaba var mı? Maalesef hayır!

Kolay olanı yapıp, ikili eğitime geçilirse de onca yılın emeği ve hedefleri çöpe atılmış olur!..

Görünen o ki pandemi sürecine paralel olarak, uzaktan ya da hibrit eğitim daha uzunca bir süre devam edecek.

Çok daha önemlisi, ‘Pandemi Yüzyılı’ olarak ilan edilen bu yüzyılda, benzeri salgınlarla önümüzdeki yıllarda da sık sık karşılaşacağız.

Yani anlayacağınız, okul sayımızı, eve en yakın uygulamasını, müfredatı, ulaşımı, yemeği, servisi yani her şeyi, yaşanan deneyimler çerçevesinde yeniden ele alıp ona göre düzenlemeye gitmeliyiz.

Abbas Güçlü’nün yazısı