Abbas Güçlü: Görünen o ki bu yıl yine pek çok veli özel okul arayışına girecek

Peki, bu yıl hangi lise grubuna ne kadar öğrenci alınacak?

521 mesleki ve teknik okula 24 bin 180, 330 imam hatip lisesine 28 bin 230, 310 fen lisesine 34 bin 590, 266 Anadolu lisesine 42 bin 100, 90 sosyal bilimler lisesine 9 bin 420 kontenjan ayrılmış durumda ve bu kontenjanlarda, artı ve eksi yönde biraz değişiklikler olabilir. Çünkü her yıl öyle oluyor.

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Peki, ya sınavla öğrenci alan okullara giremeyen ya da girmek istemeyen öğrenciler ne olacak?

Onlar için yine ikamete ve mezuniyet notuna dayalı bir sistem öngörülüyor.

Her ne kadar herkes evine en yakın okullardan istediğine girecek denilse de, bunun böyle olmadığını geçen yıl çok net yaşadık. Görünen o ki bu yıl yine pek çok veli mali olanakları çerçevesinde özel okul arayışı içerisine girecek…

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Kimilerine göre yaratılan bu kaosun asıl amacı da zaten bu!..

Abbas Güçlü’nün yazısı