Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Göçmenlerin güvenliklerini sağlayıp karınlarını doyurmak yetersiz, eğitimleriyle de ilgilenmeliyiz

Başarıyla gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra, umuyoruz ki Suriyeli mültecilerin önemli bir bölümü ülkelerine geri dönecektir. Kalanlar da olacak. Bu konuda çok yönlü projeler üretildi, üretilmeye de devam ediyor. Eğitimde yapılanlar da bunların en başında geliyor. Yani sadece güvenliklerini sağlayıp, karınlarını doyurmakla kalmıyor, eğitimleriyle de yakından ilgileniyoruz.

Göçmenlere, özellikle de çocuklarına, ülkemizde misafir oldukları sürece, sadece okuma yazma öğretmekle kalmayıp, kalifiye eleman olmalarını sağlayacak meslekler de öğretmeliyiz.

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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