Abbas Güçlü: Giriş sınavlarındaki adaletsizlik bu yıl inanılmaz boyutlara gelecek

Tekrar sınavlar konusuna gelirsek, giriş sınavları, zaten büyük bir adaletsizliğe neden oluyordu, bu yıl, bu adaletsizlik, inanılmaz boyutlara gelecek!

Bir tarafta, neredeyse yılın yarısında okulları tatil olan ve bırakın sınavlara hazırlanmayı, yaşamlarını sürdürmeye çalışan perişan öğrenciler, öte yanda, evine, özel hocaların biri gidip, diğer gelen şanslı öğrenciler.

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MEB, YÖK ve ÖSYM, bu öğretim yılında yaşanan tüm felaketleri göz önünde bulundurarak, yeni kararlar almak zorunda. Örneğin, hem dört yarıyıllı sistemin yeni olması hem de yaşanan onca felaket yüzünden, öğrenciler ne derslere konsantre olabildiler ne de yeterince öğretmen yüzü görebildiler.

Abbas Güçlü’nün yazısı