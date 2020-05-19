Abbas Güçlü: Gençler mutsuzsa, bizim mutlu olmamız mümkün değil

Bugün yine gençlere yönelik çok sayıda mesaj yayımlanacak.

Onları ne kadar çok sevdiğimiz, onların ülkemizin geleceği olduğu, uzun uzadıya anlatılacak. Gençler için ne vadedilse az. Çünkü onlar için vadedilen en ufak bir ayrıntı bile, ülkenin geleceği için atılmış bir adımdır.

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Onlar mutsuzsa, bizim mutlu olmamız mümkün değil!

Onları görmezden gelmek, aslında kendimizi yok saymaktır!

Peki, niye mutsuzlar?

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Gençlere yönelik olarak yapılan tüm anketlerde en önemli sorun, gelecek kaygısı ve işsizlik çıkıyor.

Eskiden ille de üniversite diyen gençler, şimdi giderek artan bir şekilde, eğitimden uzaklaşmaya başladı. Çünkü işsizlik sıralamasında ilk sırada üniversite mezunları geliyor!..

İyi eğitimli bir gençlik ülkenin lokomotifi olacağı gibi, eğitimsiz bir gençliğin sorunlar yumağı olacağını da hatırlatmaya gerek yok.

İşte bu yüzden sporun gölgesinde kalmış bir Gençlik Bakanlığı değil, eğitimden istihdama, sosyal gelişimden motivasyona hemen her alanda gençleri kucaklayacak olan şemsiye bir bakanlığın ülkemizin geleceği açısından çok daha yararlı olacağını düşünenlerdeniz. Gençler kendilerine değer verenleri asla unutmaz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı