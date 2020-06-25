Abbas Güçlü: Gençler diploma değil, kolay iş bulabilecekleri bir meslek istiyor

Ömrümüz sınavlarla geçiyor. Biri bitiyor diğeri başlıyor.

Hafta sonu yine büyük sınav var. 2.5 milyon aday, daha iyi bir üniversite ve daha iyi gelecek için yarışacak.

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Peki, ne kadarının yüzü güler?

Birkaç yüz bin, hepsi o kadar?

Diplomalı işsiz arttıkça, üniversiteye olan ilgi azalıyor.

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Başvuru çok ama istediği bölüme giren çok az.

Kontenjanların boş kalması bu yüzden.

Gençler artık diploma değil, olsun da hangi üniversite, hangi fakülte olsun hiç önemli değil yerine severek yapabilecekleri ve kolay iş bulabilecekleri bir meslek istiyorlar…

Abbas Güçlü’nün yazısı